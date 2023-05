Ukraina: 80 proc. tego, co mówi Prigożyn, to prawda

80 proc. tego, co mówi założyciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, to prawda - uważa Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR), cytowany we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

"To nie jest specjalna operacja dezinformacyjno-psychologiczna. Najstraszniejsze jest, że to, co mówi Prigożyn, to przeważnie prawda. Są pewne rzeczy, które nie są nieprawdziwe, tylko można je podwójnie interpretować. Ale 80 proc. tego, co mówi, to szczera prawda" - podkreślił Budanow.

Szef HUR stwierdził, że w przeciwieństwie do rosyjskiej armii Grupa Wagnera pokazała swoją maksymalna skuteczność, co zaostrzyło konflikt z dowództwem armii. Ocenił, że "w Rosji nikt nie dorównuje Grupie Wagnera pod względem skuteczności prowadzenia działań bojowych" - pisze Interfax-Ukraina.

Na początku maja Prigożyn opublikował nagranie adresowane do dowództwa wojskowego Rosji, w szczególności ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa. Prokremlowski biznesmen po raz kolejny oskarżył resort obrony o celowe wstrzymywanie dostaw amunicji dla wagnerowców walczących w Bachmucie. Prigożyn "oficjalnie zapowiedział", że jeśli ta sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych dni, Grupa Wagnera opuści Bachmut do 10 maja.

Później - jak pisał amerykański Instytut Studiów nad Wojną - przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow mógł zaszantażować rosyjskie dowództwo wojskowe, by zmusić je do przekazania amunicji Grupie Wagnera.