Ukraina: 807 nowych zakażeń koronawirusem, 11 chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 807 zakażeń koronawirusem, 11 chorych na Covid-19 zmarło, a 315 osób wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek minister ochrony zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow.

Tym samym bilans potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od początku epidemii wzrósł w tym kraju do 65 656, zgonów do 1616, a wyzdrowień do 36 122 - podało Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

W niedzielę poinformowano o 920 nowych przypadkach koronawirusa i o 15 zgonach, a w sobotę o 1106 zakażeniach i 19 zgonach. Absolutny dzienny rekord infekcji na Ukrainie odnotowano 26 czerwca i było to 1109 nowych przypadków zakażenia.

Obecnie na Ukrainie 27 918 osób choruje na Covid-19, czyli o 481 więcej niż dzień wcześniej. Według ministra Stepanowa w ciągu ostatniej doby zachorowało 65 dzieci i 43 pracowników służby zdrowia; 161 osób zostało hospitalizowanych.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w obwodzie lwowskim - 120, iwano-frankowskim - 96, rówieńskim - 78 i w Kijowie - 70.