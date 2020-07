Ukraina: 810 nowych zakażeń koronawirusem, 21 chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 810 zakażeń koronawirusem, 21 chorych na Covid-19 zmarło, a 665 osób wyzdrowiało - poinformowało w czwartek ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. 222 chorych hospitalizowano.

Najwięcej infekcji potwierdzono ogółem w obwodzie lwowskim, w Kijowie oraz w obwodzie czerniowieckim. Najwięcej aktywnych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest w obwodach czerniowieckim, lwowskim i zakarpackim.

W szpitalach na Ukrainie przebywa obecnie 3931 pacjentów z koronawirusem, a 85 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Łącznie od początku pandemii w tym kraju SARS-CoV-2 zakaziły się 51 224 osoby, 1327 chorych zmarło, a 23 784 pacjentów wyzdrowiało.

Na Ukrainie przeprowadzono dotąd ok. 760 tys. testów metodą PCR i ok. 316 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. W ciągu ostatniej doby wykonano ok. 29 tys. testów.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska