Ukraina: 829 nowych zakażeń koronawirusem, 16 kolejnych chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 829 zakażeń koronawirusem, 16 chorych na Covid-19 zmarło, a 973 osoby wyzdrowiały - podano w środę na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Bilans potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 wzrósł w kraju do 60 995, zgonów do 1534, a wyzdrowień do 33 172.

Obecnie na Ukrainie 26 289 osób choruje na Covid-19, czyli o 160 mniej niż poprzedniego dnia.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w Kijowie - 132 i w obwodzie lwowskim - 124; w tym obwodzie na Covid-19 zmarło ogółem najwięcej osób na Ukrainie - 212.

We wtorek zgłoszono 673 nowe przypadki zakażeń, 20 lipca - 651 zakażonych; 19 lipca zachorowało 731 osób. 26 czerwca odnotowano absolutny dzienny rekord pod względem liczby infekcji na Ukrainie - 1109 nowych zakażonych.