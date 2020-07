Ukraina: 856 nowych zakażeń koronawirusem, 17 kolejnych chorych zmarło

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 856 zakażeń koronawirusem, 17 chorych na Covid-19 zmarło, a 828 osób wyzdrowiało - podano w czwartek na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Bilans potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2 od początku epidemii wzrósł w tym kraju do 61 851, zgonów do 1551, a wyzdrowień do 34 000.

Obecnie na Ukrainie 26 300 osób choruje na Covid-19, czyli o 11 więcej niż dzień wcześniej.

Najwięcej nowych przypadków zakażeń potwierdzono minionej doby w Kijowie - 112 i w obwodzie lwowskim - 109, a wyzdrowiało najwięcej w obwodzie czerniowieckim (87), lwowskim (71) i donieckim (70).

W środę zgłoszono 829 nowych przypadków zakażenia, we wtorek - 673, w poniedziałek 651, a w niedzielę 19 lipca zachorowało 731 osób. 26 czerwca odnotowano absolutny dzienny rekord pod względem liczby infekcji na Ukrainie - 1109 nowych zakażonych.