Ukraina: 91,5 proc. mieszkańców Ukrainy wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją

91,5 proc. mieszkańców Ukrainy wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją; 34,3 proc. uważa że zwycięstwo nastąpi w ciągu 1-2 lat - wynika z badania opinii publicznej, opublikowanej w poniedziałek przez agencję Interfax-Ukraina.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5-12 sierpnia przez Fundację "Inicjatywy demokratyczne" im. Ilko Kuczeriwa wspólnie z Centrum Razumkowa metodą wywiadu bezpośredniego. Przepytano 2024 pełnoletnich osób we wszystkich obwodach Ukrainy za wyjątkiem okupowanych terytoriów Autonomicznej Republiki Krym, obwodów Ługańskiego oraz części obwodów zaporoskiego, mikołajowskiego i charkowskiego. Maksymalny błąd pomiaru wyniósł 2,3 proc.

Respondentów zapytano, czy wierzą w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. 76,9 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie wierzy, 14,6 proc. raczej wierzy. 2,9 proc. raczej nie wierzy w zwycięstwo, 1,2 proc. nie wierzy zdecydowanie, natomiast 4,4 proc. ankietowanych nie umiało bądź nie chciało udzielić odpowiedzi na pytanie.

Na pytanie, kiedy zwycięstwo może nastąpić, 31,2 proc. respondentów odpowiedziało, że do końca bieżącego roku, 34,3 proc., że w ciągu 1-2 lat. 7,1 proc. badanych uważa, że Ukraina może pokonać Rosję w ciągu 3-5 lat, natomiast 2,1 proc., że nie wcześniej, niż za 5 lat. Z kolei 1,7 procent ankietowanych odpowiedziało: "nie sądzę, że doczekam zwycięstwa". 0,5 proc. wierzy w sukces, lecz nie wskazało konkretnej daty, kiedy miałoby to nastąpić, natomiast 23,1 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Prowadzący badanie zapytali ankietowanych, co będą uważać za zwycięstwo w wojnie. 54,7 proc. odpowiedziało, że wyparcie wojsk rosyjskich z całego terytorium Ukrainy i przywrócenie granic według stanu na styczeń 2014 roku (czyli z anektowanym wówczas przez Rosję Krymem oraz z obwodami ługańskim i donieckim, które od 2014 roku są przedmiotem konfliktu, w którym jeszcze przed agresją Rosji na pełną skalę zginęło wiele tysięcy osób - PAP). 20,4 proc. za zwycięstwo uznało zniszczenie armii rosyjskiej i pomoc w wywołaniu powstania wewnątrz Rosji albo rozpad Federacji Rosyjskiej. Dla 8,7 proc. zwycięstwem byłoby odzyskanie terytoriów okupowanych z wyjątkiem Krymu; 7,4 proc. uważa natomiast, że zwycięstwem byłoby przywrócenie granic sprzed 23 lutego 2022 r. 3,1 proc. odpowiedziało, że zwycięstwem byłby po prostu koniec wojny, nawet gdyby armia rosyjska miała pozostać na zajętych obecnie terytoriach; 0,4 procent podało inny warunek zwycięstwa, a 5,5 procenta nie odpowiedziało na to pytanie.

Ankietowanym zadano także pytanie, kto ich zdaniem jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. 85,7 proc. uznało, że przywódcy Rosji; 42,5 proc., że jej obywatele. 20,2 proc. odpowiedzialnością za wojnę obarcza przywódców Ukrainy, 17,9 proc. państwa członkowskie NATO, natomiast 16,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że odpowiedzialność za wybuch wojny ponoszą władze USA. Zdaniem 3,1 proc. odpowiedzialni są obywatele Ukrainy, a 4,1 proc. nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Centrum im. Razumkowa to ukraińska obywatelska organizacja non-profit, zajmująca się badaniem i komentowaniem ukraińskiej polityki państwowej. Inicjatywy demokratyczne im. Ilka Kuczeriwa to społeczne centrum analityczne działające na zasadzie non-profit.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża