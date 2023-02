Ukraina: Ambasada Niemiec: niemieckie czołgi Leopard 2 A6 dla Ukrainy będą dostępne pod koniec marca

Niemieckie czołgi Leopard 2 A6 dla Ukrainy będą dostępne pod koniec marca – powiadomiła we wtorek wieczorem na Twitterze ambasada Niemiec w Kijowie, przywołując informację niemieckiego resortu obrony.

"Kolejne konkretne kroki w ramach naszego poparcia dla Ukrainy: minister obrony Boris Pistorius rozmawiał dzisiaj na Ukrainie m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i swoim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem. Czołgi Leopard 2 A6 będą dostępne pod koniec marca" - napisano na Twitterze niemieckiej placówki dyplomatycznej.

https://twitter.com/GermanyinUA/status/1623027534936870912

Minister Pistorius odwiedził we wtorek Kijów. W czasie tej wizyty zapowiedział, że Ukraina najpóźniej do drugiego kwartału przyszłego roku dostanie od grupy państw europejskich ponad 100 czołgów w starszej wersji Leopard 1A5. Pierwsza partia 20-25 czołgów 1A5 ma trafić na Ukrainę do lata.