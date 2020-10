Ukraina: Ambasada RP wsparła rodziny zaginionych w Donbasie

Organizacje rodzin jeńców i zaginionych w związku z konfliktem w Donbasie na wschodzie Ukrainy otrzymały w piątek pomoc z funduszu Ambasady RP w Kijowie. Wciąż więzionych jest ok. 150 obywateli Ukrainy - przekazał PAP jej rzecznik Mateusz Natkowski.

"W wyniku agresji Rosji na Ukrainę wolność straciło kilka tysięcy osób, o zabitych nie wspominając; ok. 150 obywateli Ukrainy jest wciąż więzionych, a do opinii publicznej stale dochodzą informacje o nowych przypadkach pozbawienia wolności ukraińskich wojskowych oraz ludności cywilnej" - podkreślił Natkowski.

Jak dodał, rodziny więzionych są często pozbawione wsparcia, a ich prawo do kontaktu z bliskimi i do opieki prawnej jest łamane przez wspieranych przez Rosję separatystów.

Rodziny jeńców i zaginionych zrzeszyły się i za własne środki działają na rzecz ich uwolnienia. W piątek organizacjom przekazano sprzęt informatyczny wart 12 tys. euro. Wyposażenie ma wspomóc ich w czasie pandemii Covid-19, która sprawiła, że wiele działań przeniosło się do strefy online.

Wykonawcami projektu było katowickie Stowarzyszenie Pokolenie i Zjednoczenie Rodzin Osób Zaginionych "Nadzieja", założone przez matki żołnierzy, którzy zaginęli w trakcie działań bojowych w Donbasie.

Szefowa tej organizacji Jadwiga Łozińska, Polka z Dnipra, opowiedziała PAP historię swojego syna Andrija. Mężczyzna zaginął w 2014 r. podczas bitwy o Iłowajsk. Miał wtedy 22 lata. Kobieta zaznaczyła, że po tym, gdy jej syn trafił do niewoli, jeździła do Donbasu i próbowała go odnaleźć.

"Jeździłam tam, zbierałam informacje, znalazłam ludzi, z którymi mój syn był w niewoli. Ich uwolnili, a mój syn tam został. Wywieźli go w nieznanym kierunku" - opowiedziała Łozińska. "Po tym, jak zaginął, zadzwonił do mnie i powiedział, że jest w niewoli" - dodała. Według niepotwierdzonych informacji - dodała - Andrij jest przewożony z miejsca na miejsce.

"W związku z tym, że państwo się nami nie przejęło, same szukamy swoich żołnierzy" - stwierdziła. "Nie zwracają uwagi na zebrane przeze mnie dowody. Nawet przeprowadzono ekshumację, a w rzeczywistości były to szczątki kilku osób" - oznajmiła. "Najgorsze jest to, że cały czas chcą uznać go za martwego" - podkreśliła Łozińska.

