Ukraina: Ambasada USA może powrócić do Kijowa przed końcem maja

Mamy nadzieję powrócić do Kijowa przed końcem maja - powiedziała w poniedziałek amerykańska charge d'affairs amerykańskiej misji dyplomatycznej Kristina Kvien. Placówka niedawno wznowiła działalność we Lwowie.

Podczas briefingu prasowego we Lwowie Kvien powiedziała, że dyplomaci powrócą do Kijowa przed końcem miesiąca, o ile pozwolą na to okoliczności.

"Słuchamy się profesjonalistów od bezpieczeństwa i kiedy powiedzą nam, że możemy wrócić, wrócimy" - powiedziała.

Amerykańska misja wznowiła niedawno pracę w placówce we Lwowie, jednak dyplomaci wciąż dojeżdżają tam codziennie z Polski. Jak dotąd do Kijowa powróciły ambasady ponad 30 krajów. Ambasada RP działa tam bez przerwy od początku inwazji.