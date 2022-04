Ukraina: Ambasada USA o rosyjskich obozach filtracyjnych: podręcznik Putina się nie zmienia

Podręcznik prezydenta Rosji Władimira Putina się nie zmienia; w obozach filtracyjnych w Czeczenii Rosja też biła, torturowała i zabijała cywilów - oświadczyła we wtorek amerykańska ambasada na Ukrainie. (https://tinyurl.com/yjt7ttu2)

We wpisie podkreślono, że według lokalnych władz Mariupola rosyjskie wojska przetrzymują co najmniej 20 tys. mieszkańców w dużym tzw. obozie filtracyjnym na południowy zachód od miasta. Kolejnych 5-7 tys. mieszkańców jest przetrzymywanych pod miejscowością Bezimenne i jest przygotowywanych do "deportacji" do Rosji.