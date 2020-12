Ukraina: Ambasadorowie krajów V4 odwiedzili punkt kontrolny na linii rozgraniczenia w Donbasie

Ambasadorowie Polski, Czech, Słowacji i Węgier na Ukrainie odwiedzili w czwartek punkt kontrolny Zołote w obwodzie ługańskim w Donbasie. Przejście znajduje się na linii rozgraniczenia między terytorium kontrolowanym przez władze w Kijowie i terenem niebędącym pod ich kontrolą.

Piesze i samochodowe przejście w Zołotem strona ukraińska otworzyła w listopadzie. Prorosyjscy separatyści nie przepuszczają jednak ludzi ani samochodów na swoją stronę.

"Punkt kontrolny +Zołote+ jest otwarty codziennie od 8 rano do godz. 16. Przepuszczane są osoby zmierzające do tzw. szarej strefy. Możemy też przepuszczać obywateli na terytorium Ukrainy tymczasowo niekontrolowane", jednak druga strona - prorosyjscy separatyści - nikogo nie przepuszczają - powiedział PAP dowódca ługańskiego oddziału straży granicznej Jurij Petriw.

Jak zaznaczył, od otwarcia punktu kontrolnego doszło do trzech prób przekroczenia linii rozgraniczenia w punkcie Zołote, dwie osoby próbowały przedostać się na teren samozwańczej republiki samochodami i jedna pieszo, jednak wszystkim separatyści odmówili wstępu.

"Nasz punkt jest otwarty, a tamta strona nie otwiera, nie wiadomo z jakiego powodu" - powiedział PAP przedstawiciel Specjalnego Centrum Kontroli i Koordynacji w Zołotem, Illia Szenko. "Znajdujemy się tutaj stale. Kontrolujemy, czy dochodzi do strzałów, wybuchów z tamtej strony" - dodał. Okresowo są one odnotowywane, słyszymy to, rejestrujemy, raportujemy - wskazał.

W obwodzie ługańskim otwarte są trzy punkty kontrolne na linii rozgraniczenia, jednak przedstawiciele tzw. ŁRL przepuszczają ludzi tylko przez jeden - w Stanicy Ługańskiej.

Wcześniej tego dnia ambasadorowie krajów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z szefem ługańskiej obwodowej administracji Serhijem Hajdajem i przekazali pomoc dwóm miejscowym placówkom medycznym.

Z Zołotego Natalia Dziurdzińska