Ukraina: Analityk: szczyt NATO przyniósł rozczarowanie ale Kijów nie ustanie w wysiłkach na rzecz członkostwa w Sojuszu

Szczyt NATO w Wilnie, gdzie Ukraina nie dostała jasnego sygnału co do perspektywy członkostwa przyniósł rozczarowanie, jednak Kijów nie ustanie w wysiłkach na rzecz wejścia do Sojuszu – ocenił w rozmowie z PAP Wołodymyr Horbacz, analityk w kijowskim Instytucie Współpracy Euroatlantyckiej.

"Ukraina nie otrzymała tego, co chciała i o co prosiła Sojusz. Nie dostała perspektywy członkostwa. Dlatego też większość Ukraińców jest rozczarowana" - powiedział.

"Ukraińska próba wejścia do NATO z naskoku była nieudana. Teraz kierownictwo polityczne Ukrainy będzie musiało przygotować się do długiego marszu. NATO jednak nie pozbędzie się Ukrainy. To będzie długa procedura dla obu stron" - podkreślił.

Ekspert przypomniał, że Rosja dokonała otwartej inwazji na Ukrainę po ultimatum z grudnia 2021 r. w którym Moskwa zażądała od USA i NATO porozumień, które wykluczałyby rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód i rozmieszczanie w pobliżu granic Rosji "zagrażających jej systemów uzbrojenia".

"Ale wojna tak czy inaczej wybuchła i NATO zajęło w niej pozycję obserwatora zewnętrznego, kibica, siedzącego na trybunach i obserwującego walkę ukraińskiego narodu z agresją. Ta pasywna pozycja poważnie nadszarpnęła reputacją Zachodu" - stwierdził Horbacz.

Podobną pozycję - kontynuował rozmówca PAP - NATO zajęło także na szczycie w Wilnie, gdzie Ukraina nie dostała konkretnych zapisów dotyczących ścieżki do członkostwa.

"Ujawnił się strach przed eskalacją, strach przed bezpośrednim starciem z Rosją, trzecią wojną światową czy wojną jądrową. Niestety, Sojusz Północnoatlantycki istnieje już 74 lata i pewnie ten wiek ma wpływ na jego działania" - wskazał.

Pytany, jak wiadomości z Wilna wpłyną na żołnierzy, którzy walczą na froncie z Rosją, analityk odpowiedział, że Ukraina nie ma prawa do zwiątpienia.

"Ci, którzy walczą, nie mają wyboru. Ani my na tyłach, ani oni na froncie nie mają prawa do zwątpienia. To, że Ukraina walczy w samotności tak długo, odbiera się tutaj jako realność. Ukraina nie ma jednak innego wyboru prócz członkostwa w NATO. Nadzieja jest i możliwe, że sprawa rozwiąże się na kolejnym szczycie w Waszyngtonie" - powiedział Horbacz PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko