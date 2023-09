Ukraina: Antony Blinken: dziękuję Polsce za pomoc dla Ukrainy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w środę poinformował na Twitterze, że podczas wizyty w Kijowie zatelefonował do ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Raua i podziękował Polsce za stałą pomoc dla Ukrainy i dziesięciolecia przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi.

Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Polski @RauZbigniew na temat strategicznego partnerstwa amerykańsko-polskiego. Dziękuję Polsce za hojną, stałą pomoc dla Ukrainy i dziesięciolecia przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, napisał Antony Blinken https://twitter.com/SecBlinken/status/1699520383617990664.

Blinken ogłosił w środę podczas wizyty w Kijowie pomoc dla Ukrainy o wartości ponad 1 mld USD. Jak podała agencja Reutera, 665 mln USD z tej sumy - to wsparcie wojskowe i cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa.

"Będziemy nadal stać po stronie Ukrainy" - oświadczył Blinken podczas konferencji prasowej z szefem MSZ Ukrainy Dmytrem Kułebą.

Sekretarz stanu zapowiedział, że pomoc USA dla Ukrainy obejmie dodatkowy sprzęt systemów obrony powietrznej, rakiety do systemów HIMARS, amunicję, systemy do komunikacji. Blinken zaznaczył, że nowa pomoc dla Kijowa obejmie m.in. sprzęt potrzebny do rozminowywania terytorium. Podsumował, że od początku rosyjskiej napaści USA przekazały Ukrainie pomoc wojskową wartą ponad 43 mld USD.