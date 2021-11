Ukraina: Antyszczepionkowcy protestują przed parlamentem w Kijowie

Kilkaset osób bierze w środę udział w tzw. marszu antyszczepionkowców w Kijowie - pisze portal Ukraińska Prawda. Ludzie zgromadzili się przed budynkiem Rady Najwyższej (parlamentu), by m.in. żądać zniesienia restrykcji epidemicznych.

Mimo deszczu uczestnicy akcji zebrali się ok. godz. 8 rano przed parlamentem, a następnie zablokowali niektóre ulice dzielnicy rządowej. Dochodzi do sprzeczek między protestującymi i policjantami - relacjonuje Ukraińska Prawda.

Ludzie skandują: "Nie dla przymusowych szczepień!" - pisze serwis Unian. Protestujący opowiadają się m.in. przeciwko restrykcjom epidemicznym i certyfikatom covidowym.

Ukraińska Prawda zaznacza, że akcję poparła była deputowana i wojskowa lotniczka Nadia Sawczenko. Kilka tygodni temu Sawczenko została przyłapana na lotnisku w Kijowie na próbie przekroczenia granicy z podrobionym certyfikatem covidowym.

Minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko powiedział, że środowa akcja to "kpina" z pracowników medycznych i rodzin, które straciły kogoś bliskiego z powodu Covid-19. "Na oddziale intensywnej terapii ten antyszczepionkowy duch szybko znika, a podrobione certyfikaty tam nie działają" - podkreślił na briefingu, cytowany przez portal NV.ua.

Ukraińska Prawda przypomina w kontekście środowej akcji, że niedawno Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowało o rosyjskiej operacji dezinformacyjnej mającej na celu zmniejszenie poziomu zaszczepienia mieszkańców i wzrostu liczby przypadków śmiertelnych na Ukrainie. Do takich wniosków ośrodek doszedł po analizie treści w serwisie Telegram.

Na Ukrainie w pełni zaszczepionych jest ok. 7,6 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju. Z opublikowanego we wtorek badania przeprowadzonego przez socjologiczną grupę Rating wynika, że 43 proc. dorosłych Ukraińców nie chce zaszczepić się przeciw Covid-19.

Z kolei według badania UNICEF ok. 42 proc. Ukraińców, którzy jeszcze się nie zaszczepili, jest gotowych, by przyjąć preparat; nie chce się zaszczepić ok. 55 proc.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska