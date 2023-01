Ukraina: Apel ministrów obrony i spraw zagranicznych o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2

O przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 i włączenie się do międzynarodowej koalicji zwrócili się w apelu do państw zachodnich ministrowie obrony Ołeksij Reznikow i spraw zagranicznych Dmytro Kułeba – informuje agencja Interfax-Ukraina.

"Z zadowoleniem przyjmujemy odważną i podjętą w samą porę decyzję Wielkiej Brytanii o przekazaniu Ukrainie pierwszego szwadronu czołgów Challenger 2. Ale to nie wystarczy, by osiągnąć cele operacyjne. Dlatego zwracamy się do krajów, które posiadają na uzbrojeniu czołgi Leopard 2, w tym do Grecji, Danii, Hiszpanii, Kanady, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Finlandii, Szwecji" - napisali Kułeba i Reznikow w oświadczeniu opublikowanym na stronie MSZ.

"Gwarantujemy, że będziemy wykorzystywać tę broń odpowiedzialnie i wyłącznie w celu obrony integralności terytorialnej Ukrainy w uznanych międzynarodowo granicach" - podkreślili ministrowie.

Zwrócili się do wymienionych krajów oraz do innych państw, które mają taką możliwość, o przyłączenie się do międzynarodowej koalicji na rzecz dostarczenia Ukrainie czołgów.

"Zwiększenie zdolności ogniowych i manewrowych (wojska) przy pomocy czołgów zachodnich jest dziś jedną z najpilniejszych potrzeb" - czytamy w apelu.

Rosja, pomimo porażek na froncie, posiada w dalszym ciągu przewagę liczebną w ludziach i sprzęcie, a jej wojska kontynuują ataki na wschodzie Ukrainy. "Kreml jest zdeterminowany, by dalej eskalować działania wojenne. Perspektywy próby zemsty za niepowodzenia w wojnie z Ukrainą, w tym groźba nowej ofensywy na pełną skalę, są bardzo realne" - zaznaczyli ministrowie dwóch resortów.

"Trwająca już niemal od roku rosyjska agresja pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego i bezprecedensowym od czasów II wojny światowej wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej" - podkreślili Kułeba i Reznikow, zaznaczając, że wojna stanowi szczególne zagrożenie dla wspólnoty euroatlantyckiej, a Rosja nie ukrywa swoich zamiarów zburzenia europejskiego porządku bezpieczeństwa i podważenia demokracji jako formy organizacji życia publicznego.

Ministrowie zaapelowali do krajów zachodnich, by udzielili wsparcia Ukrainie w celu ochrony milionów jej mieszkańców, którym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, oraz własnych obywateli, "domagających się zatrzymania państwa-terrorysty, by zbrodnie nie przyszły do ich krajów i ich domów".

https://mfa.gov.ua/en/news/spilna-zayava-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi-ta-ministra-oboroni-ukrayini-oleksiya-reznikova-shchodo-nagalnosti-posilennya-oboronnih-spromozhnostej-ukrayini

just/ mms/