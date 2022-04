Ukraina: Arestowycz: zbrodnie wojenne na Ukrainie powinny być osądzone przez osobny trybunał

Do osądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie powinien zostać powołany osobny trybunał, podobny do tego, jaki zajmował się zbrodniami wojennymi dokonanymi podczas wojen w byłej Jugosławii - ogłosił we wtorek doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Taki trybunał będzie się musiał zająć również sprawą zabójstw ludności cywilnej w Buczy pod Kijowem - dodał Arestowycz, cytowany przez agencję Reutera.

Bucza została w piątek wyzwolona przez wojska ukraińskie. Od soboty przedstawiciele ukraińskich władz i media informują o odnalezieniu licznych ciał cywilów, zabitych przez okupujących wcześniej miasto Rosjan. Niektóre z setek ofiar, które odnajdywane są nie tylko w Buczy, ale i innych podkijowskich miejscowościach, miały być torturowane przed śmiercią.

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) został ustanowiony rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w 1993 r. do sądzenia zbrodni wojennych popełnionych na Bałkanach w latach 90. XX w. Działał do 2017 r. W trakcie jego prac wniesiono 161 aktów oskarżenia.

MTKJ m.in. określił w 2001 r. masakrę w Srebrenicy jako ludobójstwo, za które później skazano m.in. wojennego prezydenta Republiki Serbskiej Radovana Karadżicia oraz dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej z czasów wojny Ratko Mladicia. Obaj odsiadują wyroki dożywotniego pozbawienia wolności.