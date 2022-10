Ukraina: Armia do Białorusinów: nie walczcie przeciw nam, mury Kremla nie są wieczne

Siły zbrojne Ukrainy opublikowały w piątek apel do Białorusinów, by nie dołączali do wojny przeciwko Ukrainie i nie dzielili razem z Rosją odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. "Mury Kremla nie są wieczne", a zbrodniarze staną przed sądem - oświadczyła armia.

"Dyktatorzy odejdą w niebyt, zbrodniarze wojenni tak czy inaczej znajdą się na ławie oskarżonych. Mury upadają i mur Kremla też nie jest wieczny. Imperia kruszą się, a tym, co pozostaje są narody, zwykli ludzie, którzy mogą być przyjaciółmi, a mogą być też wrogami" - oświadczyła armia ukraińska.

Ostrzegła przy tym: "jeśli armia Białorusi poprze agresję rosyjską, to odpowiemy - tak samo ostro, jak odpowiadamy wszystkim okupantom na terytorium Ukrainy".

W nagraniu wideo, zatytułowanym "Apel do mieszkańców Białorusi i personelu jej sił zbrojnych" wojskowi ukraińscy alarmują: "wasze władze przygotowują się do wciągnięcia was w tę wojnę". Wzywają Białorusinów, by nie używali broni przeciwko Ukrainie.

W oświadczeniu, opublikowanym przez portal Ukraińska Prawda, armia przypomniała, że Ukraina nigdy nie była dla sąsiedniej Białorusi zagrożeniem i ani razu nie odpowiedziała jej na ataki rosyjskie dokonywane z terytorium białoruskiego.