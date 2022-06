Ukraina: Armia: na Morzu Czarnym odsunęliśmy grupę okrętów Rosji od naszego wybrzeża

Ukraińska marynarka wojenna poinformowała w poniedziałek, że w wyniku jej działań grupa okrętów Rosji na Morzu Czarnym została odsunięta na ponad 100 km od wybrzeża. Nadal jednak siły morskie Ukrainy działają w warunkach przewagi wroga - głosi komunikat.

"W wyniku naszych aktywnych działań na rzecz rażenia sił morskich przeciwnika, grupa okrętów Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej została odrzucona od brzegów ukraińskich na odległość ponad 100 km" - głosi oświadczenie opublikowane na Facebooku. Rosja próbuje odzyskać kontrolę nad północno-zachodnią częścią Morza Czarnego i w tym celu rozmieściła zestawy rakietowe Bał i Bastion na anektowanym Krymie i w okupowanym obwodzie chersońskim. Przerzuca także siły na Wyspę Węży.

"Utrzymuje się zagrożenie atakami rakietowymi z kierunku morskiego" - wskazuje marynarka wojenna. Choć ostrzały pociskami manewrującymi Kalibr są teraz mniej intensywne, to jednak Rosja używa pocisków przeciwokrętowych do rażenia celów naziemnych. Sięganie po pociski przeznaczone do celów morskich świadczy o tym, że "Rosja wykorzystała znaczną część nowoczesnego uzbrojenia". Używa więc przestarzałych typów pocisków, których ma wystarczające zapasy - ocenia armia ukraińska.

W opisie sytuacji na Morzu Czarnym marynarka wojenna Ukrainy wskazała, że działa w warunkach przewagi przeciwnika. Sytuacja w północno-zachodniej części tego akwenu pozostaje trudna. Rosja nie ma już w tym rejonie całkowitej kontroli, ale stał się on "szarą strefą". "Utrzymuje się groźba wysadzenia desantu taktycznego na wybrzeże odeskie, szczególnie w sprzyjających warunkach letnich" - głosi oświadczenie ukraińskiej marynarki wojennej (https://tinyurl.com/ydb4jfzs).