Ukraina: Armia: partyzanci uszkodzili tory w rosyjskim obwodzie briańskim

Partyzanci uszkodzili tory kolejowe w obwodzie briańskim w Rosji, przy granicy z Białorusią i Ukrainą - podaje we wtorek Centrum Komunikacji Strategicznej Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak dodano, utrudni to transport eszelonów wojskowych z Rosji na Białoruś.

"Partyzanci działają: w obwodzie briańskim detonował ładunek wybuchowy. Uszkodzono tory kolejowe" - napisano w komunikacie Centrum.

Jak zaznaczono, do wybuchu doszło w regionie przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Miejsce to ma strategiczne znaczenie - podkreślono. "Teraz przez najbliższy czas eszelony nie będą mogły dostać się do Białorusi jedną z kolejowych linii" - wskazało Centrum. (https://t.me/AFUStratCom/8753)