Ukraina: Armia: Rosjanie próbowali atakować na południu, ale musieli się wycofać

Minionej doby Rosjanie wzmogli ostrzał na południu Ukrainy i przeprowadzili tam dwa ataki, ale zostały one odparte i wróg musiał wycofać się do zajmowanych wcześniej pozycji – podała we wtorek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

"Poprzedniego dnia w obwodach chersońskim i mikołajowskim wróg, któremu nie udało się wprowadzić w życie planów podejścia w stronę Mikołajowa, nasilił ostrzał miejscowości i naszych pozycji z artylerii i moździerzy" - przekazało dowództwo Południe (https://www.facebook.com/okPivden/posts/2041393416031901).

"Nasze jednostki odparły dwa wrogie ataki w obwodzie chersońskim, niszcząc czołg i wóz bojowy piechoty. Pozostałe siły wycofały się pod naszym ogniem na wcześniejsze pozycje" - podkreślono.

Według komunikatu na południu Ukrainy zniszczono tego dnia łącznie dwa rosyjskie czołgi, trzy pojazdy opancerzone, sześć sztuk sprzętu inżynieryjnego i dwa samochody, a także zestrzelono dwa drony, jakich wróg używa do prowadzenia rekonesansu.