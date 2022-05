Ukraina: Armia: uzgodniliśmy z USA kolejne dostawy broni

Armie Ukrainy i USA ponownie uzgodniły dostawy amerykańskiej broni, amunicji i sprzętu wojskowego - poinformował w nocy z soboty na niedzielę na Facebooku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Wałerij Załużny.

Sprawa kolejnych dostaw broni dla Ukrainy i "trudna sytuacja na militarna na wschodzie" tego kraju były tematami rozmowy Załużnego z generałem Markiem Milleyem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu USA, najwyższym rangą amerykańskim dowódcą wojskowym.

Załużny podkreślił, że ukraińska armia musi przejść z radzieckiego uzbrojenia na uzbrojenie i standardy NATO. "Im szybciej ten proces rozpoczniemy, tym szybciej go zakończymy" - stwierdził ukraiński generał.

Departament Stanu USA oświadczył w sobotę wieczorem czasu miejscowego, że w rozmowie telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą, szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken zapewnił o amerykańskim poparciu dla Kijowa wobec rosyjskiej agresji. Blinken poinformował Kułebę, że w najbliższych tygodniach na Ukrainę powrócą amerykańscy dyplomaci, najpierw do Lwowa, a później, najszybciej jak to tylko będzie to możliwe, także do Kijowa.

Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował również swego rozmówce o przygotowywanej kolejnej pomocy USA dla Ukrainy w wysokości 33 mld dolarów. Większość tych środków ma być przeznaczona na pomoc wojskową.