Ukraina: Armia: zniszczyliśmy system S-400, z której Rosjanie zabili w Kramatorsku 12 osób

Armia ukraińska poinformowała w sobotę, że uderzeniem z systemu HIMARS zniszczyła rosyjski zestaw rakietowy S-400, stacjonujący pod Debalcewem w obwodzie donieckim. Właśnie z niego 27 czerwca Rosjanie przeprowadzili ostrzał Kamatorska, w którym zginęło 12 osób.

"Siły obrony zemściły się na okupantach za ostrzał Kramatorska. Przy pomocy HIMARS-a żołnierze zniszczyli cenny rosyjski zestaw rakietowy S-400 Triumf, rozlokowany pod Debalcewem. Według danych Centrum Komunikacji Strategicznych był to właśnie ten kompleks S-400, z którego wystrzelono rakietę na pizzerię w Kramatorsku" - głosi oświadczenie. Komunikat opublikowało na Telegramie Dowództwo Operacyjne Północ armii ukraińskiej. (https://t.me/ok_pivnich1/3882)

S-400 Triumf to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. 27 czerwca br. użyto go do ataku na Kramatorsk - pocisk uderzył w popularną pizzerię w centrum miasta. Jedną z zabitych była znana ukraińska pisarka Wiktoria Amelina, wśród ofiar było też troje dzieci. Rannych zostało około 60 osób.