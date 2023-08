Ukraina: Atak rosyjskich dronów na Charków, ranna jedna osoba

W wyniku ataków wrogich dronów na Charków doszło do co najmniej dwóch trafień - jednego w budynek szkoły, a drugiego - w centrum miasta; jedna osoba została ranna - podał we wtorek nad ranem portal ukraińskiej telewizji Suspilne, powołując się na szefa policji obwodu charkowskiego.

W szkole zawodowej, w którą uderzył dron, nikogo nie było, ale budynek w znacznej części uległ zniszczeniu.

Jak poinformował szef policji obwodu charkowskiego Wołodymyr Tymoszko, drugi dron uderzył w centralnej część Charkowa, ranny tam został mężczyzna.

Według szefa policji w miejscach trafień nie było obiektów wojskowych ani skupisk żołnierzy.

Poprzedniej nocy Rosjanie uderzyli w Charków rakietami S-300 z terytorium obwodu biełgorodzkiego, jeden mężczyzna został ranny, zniszczeniu uległ magazyn handlowy.