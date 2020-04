Ukraina: Baby wielkanocne dostarczy poczta; za darmo

Ukraińska poczta za darmo dostarczy do domu poświęcone baby wielkanocne nazywane paskami; pieczywo będzie święcone w piekarniach i sklepach, a na wsiach koszyczki będą wystawiane do wyświęcenia na ulice, by minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

"Już od poniedziałku poświęcone paski wyruszą do najodleglejszych zakątków Ukrainy" - napisano na stronie internetowej ukraińskiego rządu. Zaznaczono, że akcja jest wynikiem uzgodnień między ministerstwem infrastruktury, Cerkwią Prawosławną Ukrainy i Ukraińską Cerkwią Grekokatolicką. Baby wielkanocne można zamawiać telefonicznie lub przez internet.

Wierni Kościoła prawosławnego i grekokatolickiego obchodzą w tym roku Wielkanoc 19 kwietnia.

Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że w świątyniach będą odbywać się wielkanocne nabożeństwa, jednak nie może w nich uczestniczyć więcej niż 10 osób. Liturgie będą transmitowane dodatkowo online. Wszyscy obecni w świątyni - oprócz duchownego - muszą mieć na sobie maski ochronne. Do cerkwi można też przyjść pomodlić się w pojedynkę. Zaznaczono, że przed świątyniami nie może być jednak kolejek.

Jak dodano, święcenie pasek może być organizowane w piekarniach lub sklepach - wszyscy zainteresowani będą mogli kupić już poświęconą żywność. Mieszkańcy wiosek mogą natomiast wystawić koszyczki na ulice, gdzie następnie będą poświęcone przez duchownych.

Tradycyjnie w sobotę w koszyku wielkanocnym Ukraińcy święcą paskę, ozdobione jajka, nabiał - np. twaróg albo masło, sól, chrzan i kiełbasę.

Według badania ośrodka socjologicznego Centrum Razumkowa z listopada ubiegłego roku 66 proc. Ukraińców uważa się za osoby wierzące. Większość z nich (prawie 65 proc.) utożsamia się z Kościołem prawosławnym, a co 10 badany określa się jako grekokatolik.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska