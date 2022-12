Ukraina bardzo potrzebuje haubic kalibru 155 mm

Ukraina bardzo potrzebuje dodatkowych haubic kalibru 155 mm, ponieważ w wojnie dużą rolę odgrywa artyleria – oświadczył we wtorek szef dyplomacji ukraińskiej Dmytro Kułeba. Jego zdaniem Rosja liczy na odnowienie swoich zdolności bojowych, by znowu zaatakować w styczniu lub lutym.

"Bardzo ważna potrzeba, którą chcę podkreślić, to dodatkowa artyleria kalibru 155 mm i amunicja do niej. Ta wojna w dużej mierze jest wojną artyleryjską i Ukraina potrzebuje więcej dział, by móc zatrzymać atak Rosji i kontynuować kontrofensywę" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy we wtorek podczas briefingu dla mediów zagranicznych. Cytuje go agencja Interfax-Ukraina.

Kułeba dziękował sojusznikom za dostarczoną i obiecaną pomoc wojskową. Zaznaczył, że priorytetowe znaczenie mają systemy obrony powietrznej, amunicja, czołgi i pojazdy opancerzone.

Szef resortu dyplomacji podkreślił, że "integralność terytorialna Ukrainy nie podlega dyskusji". "Jakiekolwiek decyzje czy rozwiązanie dyplomatyczne będzie bazować na tym, że Rosja wycofuje się z terytorium całej Ukrainy według stanu z 2013 r." - cytuje Kułebę agencja Ukrinform.

Według szefa dyplomacji Rosja liczy na to, że do stycznia-lutego przyszłego roku zdoła odbudować swój potencjał bojowy, by przystąpić do kolejnej ofensywy.

"Nie mówię, że to się stanie, ale według (ich) najlepszego scenariusza, biorąc pod uwagę mobilizację, kampanię poborową, a także szkolenie nowych poborowych i ruchy wojsk na terytorium kraju, oni mają nadzieję, że zdołają przebić się przez naszą obronę i wejść głębiej na terytorium Ukrainy" - powiedział Kułeba.