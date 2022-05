Ukraina: BBC: kolumna z ewakuowanymi z Azowstalu jedzie w stronę Zaporoża

Kolumna z ewakuowanymi z oblężonego przez Rosjan Mariupola, w tym z około 100 kobietami i dziećmi zabranymi z zakładów Azowstal, powoli zmierza w stronę kontrolowanego przez Ukraińców Zaporoża i może dotrzeć tam w ciągu kilku godzin – podała we wtorek stacja BBC.

By dotrzeć do centrum ewakuacyjnego w Zaporożu autobusy muszą przejechać setki kilometrów przez terytorium opanowane przez wspieranych przez Rosję separatystów. Nie ma pełnej informacji o postępach konwoju i nie wiadomo, czy wjechał on już na obszar kontrolowany przez siły ukraińskie - przyznaje BBC.

Autobusami jadą cywile ewakuowani z Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy, między innymi około 100-osobowa grupa kobiet i dzieci, które spędziły ponad dwa miesiące w labiryncie tuneli pod zakładami metalurgicznymi Azowstal.

Tunele zbudowano w taki sposób, aby mogły wytrzymać eksplozję nuklearną. Gdy wybuchła wojna, wielu cywilów schroniło się tam przed rosyjskimi bombardowaniami. Zakłady są też ostatnim bastionem ukraińskiej obrony, podczas gdy pozostała część miasta po tygodniach ostrzałów i oblężenia wpadła w ręce Rosjan - wyjaśnia BBC.

ONZ i Czerwony Krzyż rozpoczęły 29 kwietnia, w porozumieniu ze stroną ukraińską i rosyjską, operację ewakuacji kobiet, dzieci i starców z Azowstalu. Trwają negocjacje na temat zabrania stamtąd jeszcze około 200 cywilów, którzy wciąż się tam znajdują. Inni mieszkańcy Mariupola również mogli dołączać do konwoju, jeśli udało im się dotrzeć na miejsce zbiórki.

Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował we wtorek, że w mieście wciąż jest około 100 tys. cywilów. Dodał, że około 2 tys. ludzi, którzy uciekli wcześniej z Mariupola, utknęło pod okupowanym przez Rosjan Berdiańskiem, ponieważ ich wywiezienie na tereny kontrolowane przez Ukraińców uniemożliwiły rosyjskie wojska - przekazała agencja UNIAN.