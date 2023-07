Ukraina będzie miała swoją Norymbergę. Polska pomoże Kijowowi

Wojna w Ukrainie ma przywrócić do prawa międzynarodowego pojęcie zbrodni agresji - stwierdza w rozmowie z WNP.PL Anton Korinewicz, przedstawiciel ukraińskiego MSZ .

- Robimy rzeczy, których świat nie robił od 80 lat. Po raz ostatni odpowiedzialność za zbrodnię agresji miała miejsce w Norymberdze i Tokio - stwierdził w rozmowie z WNP.PL Anton Korinewicz, przedstawiciel MSZ ds. utworzenia trybunału badającego agresję Rosji w Ukrainie.

Ukraina chce utworzyć specjalny trybunał ds. zbrodni agresji oraz ustanowić międzynarodowy mechanizm kompensacyjny, który będzie pochodził z zagranicznego majątku Rosji.

Kijów chce ukarania kierownictwa politycznego Rosji, które jest odpowiedzialne za zbrodnie agresji.

Dlaczego Ukraina potrzebuje utworzyć trybunał ds. zbrodni agresji? Jaka jest w tym procesie pana rola?

- Reprezentuję rząd Ukrainy w kwestii ustanowienia specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Jest to nowa inicjatywa, której wdrożenie rozważaliśmy już pod koniec lutego 2022 r. - jako odpowiedź prawną na pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę.

Inicjatywa ta jest konieczna, ponieważ istnieje luka w prawie międzynarodowym w odniesieniu do zbrodni agresji przeciwko Ukrainie i odpowiedzialności za jej popełnienie. Nie ma międzynarodowego sądu ani trybunału, który mógłby sądzić jednostki za zbrodnię agresji.

Istnieją cztery podstawowe międzynarodowe definicje zbrodni: zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie objęte przepisami Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję w tych obszarach na Ukrainie, ponieważ Kijów uznał zwierzchność MTK, a trybunał obecnie prowadzi dochodzenie w sprawie sytuacji w Ukrainie w zakresie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa.

Rosja nie może być obecnie ścigana przez międzynarodowe sądy w kwestiach związanych ze zbrodnią agresji na Ukrainie

17 marca MTK wydał nakazy aresztowania dwóch osób: prezydenta Putina i jego komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za domniemany udział w zbrodni wojennej, głównie deportacji ukraińskich dzieci, ale trybunał nie może sprawować jurysdykcji w sprawie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Wynika to z ograniczeń prawnych, które obowiązują i są związane z niewłaściwym statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc MTK może wykonywać jurysdykcję nad zbrodnią agresji tylko wtedy, gdy oba państwa są częścią Statutu Rzymskiego lub Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjmuje rezolucję i przekazuje sytuację do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Żaden z tych warunków wstępnych nie istnieje (Rosja nie jest stroną MTK - przyp. red.), więc rozumiemy, że MTK nie będzie w stanie zająć się tą zbrodnią, a odpowiedzialność za nią ma dla nas ogromne znaczenie. Zbrodnia agresji polega na rozpoczęciu i prowadzeniu nielegalnej wojny, więc wraz z odpowiedzialnością za zbrodnię agresji karzemy sprawców samej wojny, kiedy mówimy o zbrodni ludobójstwa, zbrodniach przeciwko prawom człowieka i zbrodniach wojennych.

Zbrodnia agresji dotyczy odpowiedzialności politycznej głównych organów administracji państwowej i dowódców wojskowych

Dotyczy to także odpowiedzialności za niektóre epizody wojny, co jest równie ważne. Zbrodnia agresji to wojna jako całość i jest uważana za przestępstwo przywódcze, a więc popełnione przez przedstawicieli najwyższego kierownictwa politycznego i wojskowego państwa, w naszym przypadku Federacji Rosyjskiej, ponieważ wydali oni i nadal wydają rozkazy w zakresie prowadzenia agresywnej wojny.

Ponadto zbrodnia agresji jest znacznie łatwiejsza do udowodnienia, jak sądzimy, i mamy już kilka przykładów modelowego aktu oskarżenia o zbrodnię agresji, które można znaleźć w internecie i można je uznać za dokumenty wysokiej jakości.

W związku z tym uważamy, że odpowiedzialność za zbrodnię agresji jest konieczna, jeśli chcemy mieć kompleksową, pełną odpowiedzialność, więc jeśli będziemy mieć odpowiedzialność bez zbrodni agresji, nie będzie to pełen sukces. Działania Rosji w Ukrainie stanowią największą agresywną wojnę w Europie od 1945 roku i uważamy, że powinna być ona ścigana i karana.

Największe organizacje międzynarodowe oraz państwa Zachodu wspierają wysiłek Ukrainy na rzecz ukarania zbrodni agresji

Czy mógłby pan powiedzieć o konkretnych działaniach, które podjęliście w celu utworzenia trybunału?

- Niedawno Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji rozpoczęło swoją działalność w Hadze. Pojawiły się liczne rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Zgromadzenia Parlamentarnego Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Zgromadzenia Parlamentarnego OECD, rezolucje parlamentów narodowych, w tym Rady Najwyższej Ukrainy i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które wspierają ustanowienie tego specjalnego trybunału.

Utworzyliśmy podstawową grupę państw, która obecnie obejmuje 38 jurysdykcji, a także kilka organizacji międzynarodowych i organizujemy systematyczne spotkania tej podstawowej grupy. Jest ona dla nas platformą do dyskusji na temat ustanowienia trybunału.

Warto wspomnieć, że ostatnie spotkanie tej podstawowej grupy odbyło się w Warszawie 30 czerwca br. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym polskim kolegom i partnerom z MSZ za zwołanie i zorganizowanie tego spotkania.

Ponadto wiele konkluzji Rady Europejskiej mówi o konieczności zapewnienia odpowiedzialności za zbrodnię agresji, podobnie jak decyzje Komitetu Ministrów Rady Europy, więc powiedziałbym, że w ciągu tego półtora roku mamy już dobre wsparcie polityczne na wysokim szczeblu dla naszego przedsięwzięcia.

A jak wygląda kwestia związana z przyszłymi reparacjami wojennymi, czy jest rozważany jakiś mechanizm?

- Oprócz wyżej wspomnianej luki w prawie międzynarodowym dotyczącej agresji istnieje również inna luka w obecnej międzynarodowej strukturze prawnej, którą staramy się wypełnić i dotyczy ona właśnie szkód: dokładnie oceny szkód i odszkodowań za straty spowodowane rosyjską agresją na Ukrainie.

Kiedy więc mówimy o inicjatywach rządu Ukrainy w celu wypełnienia luk, mamy dwie z nich: specjalny trybunał ds. zbrodni agresji w odniesieniu tylko do zbrodni agresji oraz ustanowienie międzynarodowego mechanizmu kompensacyjnego., który zajmowałby się kwestią reparacji i odszkodowań.

Czy powinien to być organ międzynarodowy?

- Tak, powinien to być organ międzynarodowy, więc jest to kwestia odrębna od specjalnego trybunału, zarówno pod względem prawnym, jak i technicznym. Ale oczywiście politycznie i ideologicznie są one ze sobą bardzo powiązane, ponieważ obie instytucje mają na celu wypełnienie luki, która obecnie istnieje w prawie międzynarodowym.

Jakie może być źródło tej rekompensaty?

- Rosyjskie aktywa państwowe, które zostały zamrożone w zagranicznych jurysdykcjach, a następnie skonfiskowane i mogą być wykorzystane na rzecz rekompensat dla Ukrainy.

Jak możemy rozróżnić, czy jest to majątek publiczny, czy prywatny?

- Przede wszystkim należy wykorzystać do tego państwowe aktywa, ponieważ Rosja jako państwo popełniła ten akt agresji, więc jest to nielegalny, międzynarodowo bezprawny akt popełniony przez Rosję, zatem to Moskwa powinna pokryć te szkody własnymi aktywami państwowymi, czyli suwerennymi aktywami.

Kwestia ta może generować pewne trudności, ale wierzę, że można znaleźć sposób, aby sobie z tym poradzić. Moi koledzy w ministerstwie sprawiedliwości pracują nad kwestią mechanizmu kompensacyjnego.