Ukraina: Biuro prezydenta: na sobotę zaplanowano siedem korytarzy humanitarnych

Siedem korytarzy humanitarnych z miast ukraińskich zaplanowano na sobotę, będą one zorganizowane w obwodach: zaporoskim, donieckim i ługańskim - poinformował wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.

W obwodzie donieckim oczekiwany jest wyjazd samochodów prywatnych z Mariupola do Zaporoża, poprzez miejscowości: Manhusz, Berdiańsk, Tokmak, Wasyliwka i Kamjanske. W obwodzie zaporoskim ludzie wywożeni będą z Berdiańska do Zaporoża, również przez Tokmak, Wasyliwkę i Kamjanske - przekazał Tymoszenko w wiadomości na Telegramie (https://t.me/kt20220224/327).

W obwodzie ługańskim przewidziano pięć tras ewakuacyjnych. Cywile wywożeni będą z miasta Rubiżne (trasa: Rubiżne-Siewierodonieck-Łysyczańsk-Bachmut) oraz analogiczną trasą z Siewierodoniecka. Trzy korytarze przebiegać będą: z Nyznego do Bachmutu (przez Hirske i Łysyczańsk), z Popasnej do Bachmutu i z Łysyczańska do Bachmutu.