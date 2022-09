Ukraina: Biuro prezydenta: referenda organizowane przez Rosję wykluczą możliwość rozmów dwustronnych

Jakiekolwiek referenda w sprawie przyłączenia do Rosji okupowanych terytoriów ukraińskich wykluczą wszelkie nadzieje na rozmowy pomiędzy Kijowem a Moskwą - oświadczył we wtorek rzecznik biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Bez referendów jest jeszcze cień szansy na dyplomatyczne rozwiązanie. Po referendach - nie" - cytuje Nykyforowa agencja Reutera.

Rzecznik biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odniósł się w ten sposób do ogłoszonych we wtorek przez rosyjskie władze okupacyjne planów przeprowadzenia referendów w czterech okupowanych regionach Ukrainy, dotyczących ich formalnego przyłączenia do Rosji.

Prezydent Zełenski osobiście nie odniósł się jak dotąd do tych planów, poinformował natomiast we wtorek po południu na Twitterze, że odbył telefoniczną rozmowę z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem na temat aktualnych zagadnień bezpieczeństwa.

Władze samozwańczych tzw. republik ludowych, powołanych przez prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, zamierzają przeprowadzić w dniach 23-27 września pseudoreferenda, mające na celu włączenie tych okupowanych przez Rosję terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej. Podobny zamiar ogłosili rosyjscy namiestnicy w częściowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy.