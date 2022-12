Ukraina: Biuro prezydenta: Rosjanie ostrzelali oddział położniczy szpitala w Chersoniu

Wojska rosyjskie ostrzelały we wtorek oddział położniczy szpitala w Chersoniu, gdzie wcześniej tego dnia urodziło się dwoje dzieci - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko. Nazwał on "cudem" to, że ostrzał nie spowodował ofiar.

Tymoszenko, który jest wiceszefem biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poinformował o ataku na serwisie Telegram. "Ostrzelano miejsce, gdzie dziś urodziło się dwoje dzieci. Przed atakiem lekarze zdążyli zakończyć cesarskie cięcie" - napisał wiceszef kancelarii prezydenta. Zamieścił zdjęcia, na których widać wybite okna, zniszczenia ścian i dachu (https://t.me/tymoshenko_kyrylo/3198).

Agencja Interfax-Ukraina podała, że w trakcie ostrzału lekarze i pacjenci byli w schronie. Jak przekazał Tymoszenko, na oddziale przebywało pięć kobiet po porodzie.

Chersoń, leżący na południu Ukrainy, został wyzwolony w listopadzie br. po blisko ośmiu miesiącach rosyjskiej okupacji. Wojska rosyjskie opuściły miasto pod naciskiem kontrofensywy ukraińskiej, wycofując się na lewy brzeg Dniepru. Od tego czasu prowadzą regularne ostrzały Chersonia, w których ginie ludność cywilna.