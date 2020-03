Ukraina: Biuro Prezydenta: zapobieganie skutkom pandemii tematem rozmowy Zełenskiego i Dudy

Koordynacja działań mających zapobiec negatywnym skutkom rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa dla obywateli Ukrainy i Polski była głównym tematem rozmowy telefonicznej prezydentów obu państw Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy - podało w środę biuro ukraińskiego prezydenta.

Jak podkreślono, podczas rozmowy prezydent Zełenski podziękował prezydentowi Dudzie za udzielenie przez polskie placówki medyczne bezpłatnej pomocy obywatelom Ukrainy, u których w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem.

"W odpowiedzi na apel szefa ukraińskiego państwa Andrzej Duda zapewnił, że polska strona zrobi wszystko, co konieczne, by wszyscy ukraińscy obywatele bez przeszkód wrócili do ojczyzny - zarówno tranzytem z krajów Europy Zachodniej przez terytorium Polski, jak i z samej Polski" - przekazało biuro w komunikacie przesłanym mediom. W tym celu zostanie wykorzystany transport kolejowy i lotniczy - podało biuro.

Strony uzgodniły kontynuowanie kontaktów na najwyższym szczeblu - zaznaczyło.

Wcześniej w środę szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował PAP, że współdziałanie Polski i Ukrainy w sytuacji epidemii koronawirusa było jednym z tematów środowej rozmowy telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ponadto, jak zaznaczył prezydencki minister, prezydenci Duda i Zełenski uznali, że właściwym jest utworzenie stałego mechanizmu konsultacji ministerialnej między Polską a krajami regionu spoza Unii Europejskiej.

"Rozmowa dotyczyła też sytuacji na granicy oraz wspomagania tranzytu obywateli obu krajów w powrocie do domu. Prezydenci rozmawiali także o konsekwencjach ekonomicznych pandemii i sposobach zapobiegania negatywnemu wpływowi na gospodarki obu krajów" - przekazał szef gabinetu prezydenta RP.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska