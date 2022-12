Ukraina: Brak prądu w Kijowie skutkuje większą liczbą wypadków drogowych

Na ciemnych po rosyjskich ostrzałach rakietowych ulicach Kijowa dochodzi coraz częściej do wypadków drogowych. Według policji liczba ofiar wzrosła sześciokrotnie odkąd stolica Ukrainy jest gorzej oświetlona i wyłączone są światła na skrzyżowaniach.

W Kijowie nadal obowiązuje grafik planowanych wyłączeń energii elektrycznej, który staje się szczególnie dotkliwy po zmasowanych atakach Rosjan na obiekty ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

W większej części Kijowa prąd jest dostarczany przez 4-6 godzin na dobę według schematu dwie godziny z prądem - 10 godzin bez, przy czym wraz z prądem w mieszkaniach znika ogrzewanie i ciepła woda, co jest szczególnie niedogodne dla rodzin z małymi dziećmi oraz osób starszych i chorych.

Wielu mieszkańców takich bloków, w których są kuchenki elektryczne, kupuje przenośne kuchenki gazowe i palniki turystyczne. Z tego powodu w mieście wzrosła ilość pożarów spowodowanych nieudolnym korzystaniem z tych urządzeń. Ponadto na dachach niektórych bloków mieszkalnych można zobaczyć generatory prądu, do których kijowianie podłączają przedłużacze, by zapewnić sobie minimum komfortu. Łatwo sprawdzić, kto ustawił generator na dachu - wystarczy spojrzeć, które okno znajduje się najbliżej zwisającego z dachu przewodu elektrycznego.

Wieczorami kijowskie ulice są wyludnione nie tylko dlatego, że jest ciemno, lecz również dlatego, że kijowianie usiłują jak najszybciej dotrzeć do domu, by móc coś w nim zrobić, póki jest prąd. Niektórzy zostają dłużej w pracy, jeśli jest tam generator.

Liczne banki, sklepy spożywcze, przychodnie, urzędy itp. zamieszczają na swoich stronach informację o tym, które oddziały będą mogły pracować, gdy zabraknie prądu z powodu kolejnego rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego. Rada miasta publikuje mapki z informacja o rozlokowaniu źródeł wody pitnej, szpitali oraz ogrzewalni wraz z informacją o ich wyposażeniu.

Liczba ogrzewalni w Kijowie codziennie wzrasta, są one też coraz bardziej funkcjonalne, ponieważ braki, które widoczne były po ich otwarciu zostały przeanalizowane i usunięte, dzięki czemu pojawiły się tam np. leżanki.

Wiele budynków publicznych nie jest ogrzewanych od listopada, w tym również część stołecznych teatrów, w których widzowie w czasie spektakli siedzą na widowni w płaszczach.

Jednak kijowianie mimo wszystko chodzą do teatrów, kin i odwiedzają wystawy. Witryny centrów handlowych już przypominają o zbliżających się świętach.

Oprócz przygotowań do świąt, które w tym roku dużo osób zamierza obchodzić według kalendarza gregoriańskiego, kijowianie zajęci są rozmowami na temat tego, czy w czasie wojny należy brać udział w imprezach organizowanych w restauracjach. By położyć kres sprzeczkom, na kijowskich ulicach zamieszczono plakaty, zachęcające do oddania głosu w tej sprawie drogą elektroniczną. Każdy, kto zagłosuje skanując kod QR, wesprze finansowo Siły Zbrojne Ukrainy.

Z Kijowa Tatiana Artuszewska