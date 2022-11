Ukraina: Były brytyjski premier Boris Johnson - honorowym kijowianinem

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson został honorowym obywatelem Kijowa - poinformował w czwartek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Nazwał Johnsona "wielkim przyjacielem Ukrainy", który zabiegał o pomoc dla niej od początku inwazji rosyjskiej.

"Kijowska rada miejska zaakceptowała decyzję o przyznaniu wielkiemu przyjacielowi Ukrainy, Borisowi Johnsonowi tytułu honorowego obywatela Kijowa" - napisał Kliczko w komunikacie na serwisie Telegram.

"Boris niejednokrotnie odwiedzał stolicę Ukrainy, zarówno w czasach pokoju, jak i w najbardziej dramatycznym czasie naszej walki przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Johnson robił wszystko, co możliwe - i wierzę, że będzie to robił dalej - by Wielka Brytania i światowi przywódcy udzielali Ukrainie niezbędnej pomocy" - podkreślił mer Kijowa.

Zapewnił, że Kijów czeka na ponowną wizytę Johnsona, tym razem z okazji wręczenia mu wyróżnienia. (https://t.me/vitaliy_klitschko/1639)

Johnson, który kierował rządem brytyjskim, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę i opowiedział się jednoznacznie za wspieraniem zaatakowanego kraju, cieszy się sporą popularnością na Ukrainie. Ulice na jego cześć nazwało kilka miast, np. Pokrow i Nowomoskowsk w obwodzie dniepropietrowskim, Chust - w obwodzie zakarpackim, miejscowość Sołonka - w obwodzie lwowskim. Mianowano go też honorowym obywatelem Odessy.