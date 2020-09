Ukraina: Były deputowany partii rządzącej podejrzany o łapówkarstwo

Ukraińscy śledczy wręczyli w czwartek byłemu deputowanemu rządzącej frakcji Sługa Narodu Ołeksijowi Jurczence powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Podejrzewają go o to, że chciał w zamian za pieniądze zaproponować poprawki do ustawy.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy przekazało, że detektyw pracujący pod przykryciem podawał się za przedstawiciela zagranicznej firmy, który twierdził, że warunkiem zainwestowania na Ukrainie jest uchwalenie szeregu aktów prawnych, dotyczących m.in. przyznania przedsiębiorstwom zajmującym się utylizacją śmieci tzw. zielonej taryfy na sprzedaż energii elektrycznej.

Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna informuje, że śledczy ustalili, iż deputowany w zawoalowanej formie poprosił, by przez pośrednika przekazano mu nielegalną korzyść majątkową w wysokości 13 tysięcy dolarów za wniesienie poprawek do projektu ustawy oraz kolejne 200 tys. dolarów na podkupienie deputowanych, by zagłosowali na zaproponowane przez niego poprawki. Według śledczych chodziło o poprawki do projektu ustawy o odpadach komunalnych.

Jak dodano, w połowie sierpnia deputowany otrzymał przez pośrednika od detektywa pierwszą transzę pieniędzy, a pod koniec miesiąca miała zostać przekazana druga część.

15 września asystentowi Jurczenki wręczono powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i został on aresztowany.

Jurczenko złożył podanie o opuszczenie frakcji parlamentarnej i partii Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na czas śledztwa. W czwartek został wyłączony z frakcji.

Zełenski oznajmił, że Jurczenko "obowiązkowo pójdzie do więzienia". Dodał, że oczyszczenie władz jest konieczne, dlatego "niech ludzie widzą, że nie może być wyjątków".

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska