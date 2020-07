Ukraina: Były prezydent Krawczuk nowym szefem delegacji na rozmowy o konflikcie w Donbasie

Były prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk został mianowany przez obecnego prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego nowym szefem delegacji Ukrainy w grupie kontaktowej ds. rozwiązania konfliktu z prorosyjskimi separatystami w Donbasie.

Tekst dekretu w tej sprawie został opublikowany w czwartek na stronie internetowej prezydenta.

Tym samym Krawczuk, który był prezydentem Ukrainy w latach 1991-1994, zastąpi na czele delegacji ukraińskiej innego byłego prezydenta Leonida Kuczmę, który sprawował najwyższy urząd w państwie w latach 1994-2005.

Krawczuk poinformował w telewizji Ukraina-24, że zgodził się stanąć na czele delegacji negocjatorów. "Postanowiłem: jeśli zdołam coś zrobić, żeby przyspieszyć pokój w Donbasie - a chcę tego - to będę to robić do ostatniego tchu. Dlatego się zgodziłem" - oznajmił.

Zaznaczył, że zgadza się z opinią Zełenskiego, iż konieczne jest zjednoczenie wysiłków na rzecz uregulowania sytuacji w Donbasie zarówno w kraju, jak i za granicą. "Wszyscy powinniśmy zewrzeć szyki - Ukraina i te kraje Europy, które rzeczywiście wyznają zasady prawa międzynarodowego, suwerenności i niepodległości" - powiedział.

Krawczuk ma 86 lat. 8 grudnia 1991 roku podpisał w imieniu Ukrainy z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem i przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi Stanisławem Szuszkiewiczem porozumienie o rozwiązaniu ZSRR.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie, spotykająca się w stolicy Białorusi, Mińsku, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. W czerwcu biuro ukraińskiego prezydenta podało, że w jej rozmowach na stałe będą uczestniczyć osoby pochodzące z niekontrolowanych przez Kijów części obwodów donieckiego i ługańskiego w Donbasie.