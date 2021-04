Ukraina: Były prezydent Krawczuk: rozmowy w sprawie Donbasu mogłyby być przeniesione do Polski

Rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie na Ukrainie mogłyby być przeniesione z Białorusi do Polski - powiedział we wtorek były prezydent Ukrainy i szef ukraińskiej delegacji do trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie uregulowania tego konfliktu Łeonid Krawczuk.

"Jeśli wziąć (pod uwagę) byłe socjalistyczne kraje, to wskazałbym Polskę. W tym przypadku nie będzie wątpliwości. Nie zawsze byliśmy z Polską przyjaciółmi, ale były też czasy przyjaźni" - stwierdził Krawczuk w telewizji Ukraina 24.

Nie wykluczył też, że rozmowy mogą się odbywać w kraju spoza byłego bloku socjalistycznego.

"Powinien to być neutralny demokratyczny kraj, w żadnym wypadku nie Białoruś, ponieważ ona ustami (Alaksandra) Łukaszenki mówi, powiedziałbym, nieprzyzwoite rzeczy pod adresem Ukrainy" - dodał były prezydent. "To kraj pod pantoflem Rosji, to jest niedemokratyczny kraj, który dławi protestujących" - oznajmił.

Według Krawczuka przeniesieniu miejsca rozmów będzie przeciwna jednak Rosja. "Ale nie ma innego wyjścia, nigdy nie zgodzimy się na Mińsk" - zastrzegł.

Wcześniej ukraiński wicepremier ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ołeksij Reznikow podkreślił, że należy poszukiwać nowego miejsca dla rozmów trójstronnej grupy, ponieważ nie ma zaufania do Białorusi. Zapowiedział w telewizji ICTV, że ukraińska delegacja nie będzie brać udziału w negocjacjach, jeśli dalej będą się odbywać w Mińsku.

Trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie, która przed wybuchem pandemii koronawirusa spotykała się w stolicy Białorusi, składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE.

