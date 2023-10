Ukraina: Centrum Narodowego Sprzeciwu: instruktorów d. Grupy Wagnera wysłano do szkolenia Hezbollahu

Instruktorzy dawnej rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera zostali wysłani z Białorusi do Syrii, by szkolić bojowników terrorystycznej organizacji Hezbollah – poinformowało we wtorek ukraińskie Centrum Narodowego Sprzeciwu.

Jak dodano, szkolenie bojowników Hezbollahu odbywa się w syryjskich bazach wojskowych.

Według Centrum, podstawowe zadania instruktorów dawnej Grupy Wagnera to przekazywanie doświadczeń z prowadzenia działań bojowych na Ukrainie, w tym szturm małymi grupami, walki w mieście, zastosowanie dronów-kamikadze oraz dronów szturmowych.

Centrum podkreśliło, że instruktorzy d. Grupy Wagnera przygotowywali też do ataku na Izrael bojowników Hamasu. Ćwiczenia te obejmowały głównie operacje szturmowe i wykorzystywanie małych dronów do zrzucania materiałów wybuchowych na pozycje wroga.

"Można zatem mówić o systematycznym wspieraniu przez Federację Rosyjską poprzez podporządkowane jej organizacje ataków przeciw Izraelowi" - ocenia Centrum.