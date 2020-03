Ukraina: Cerkiew: przeznaczymy pomieszczenia dla leczenia zakażonych koronawirusem

Cerkiew Prawosławna Ukrainy przeznaczy w razie potrzeby należące do niej pomieszczenia dla leczenia zakażonych koronawirusem - zadeklarował jej zwierzchnik, Epifaniusz. Ukraiński Kościół Greckokatolicki zapowiedział przekształcenie świątyń w szpitale na czas epidemii.

"Cerkiew zawsze jest ze swoim ludem, nawet w najtrudniejszych czasach" - podkreślił metropolita Kijowa i całej Ukrainy Epifaniusz we wtorek wieczorem na Facebooku.

Zaznaczył, że pomieszczenia będą przygotowane do przyjęcia osób na badania lub leczenie już w najbliższych dniach. Oświadczył, że takie działania będą podjęte w całym kraju.

Epifaniusz również przypomniał, że w związku z wprowadzonymi w kraju ograniczeniami wynikającymi z szerzenia się koronawirusa cerkiewny Synod pozwolił na to, by nabożeństwa w świątyniach odbywały się bez obecności wiernych. Zaapelowano, by ludzie uczestniczyli w modlitwach na odległość - oglądając transmisje online czy w telewizji.

Metropolita podkreślił, że drzwi świątyń będą otwarte dla wiernych, by mogli przyjść i pomodlić się w samotności, porozmawiać z duchownym lub przyjąć sakrament.

Również zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup Światosław ogłosił, że w razie epidemii Cerkiew przekształci wszystkie swoje świątynie w szpitale, gdzie duchowni razem z lekarzami będą ratować ludzi.

Pomoc w związku z Covid-19 już ruszyła. Cerkiew Prawosławna Ukrainy poinformowała w piątek, że jej duchowni przygotowują płyny dezynfekujące, które następnie rozdają potrzebującym w Kijowie i innych dużych miastach. Płyny są przygotowywane według receptury Światowej Organizacji Zdrowia.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska