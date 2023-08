Ukraina chce odzyskać czarnomorski szlak handlowy

Minął miesiąc, od kiedy przestało obowiązywać porozumienie zbożowe między Kijowem i Moskwą. Ukraina chce odzyskać swój główny szlak handlowy. Jednakże Kreml nie chce do tego dopuścić i szuka alternatywnych rozwiązań, żeby "wykarmić" globalne Południe.

Już od miesiąca nie obowiązuje porozumienie zbożowe pomiędzy Rosją a Ukrainą, które przez prawie rok - od uruchomienia latem 2022 roku - umożliwiało eksport ukraińskiego zboża na rynki światowe, głównie do państw rozwijających się w Afryce i w Azji.

W ciągu dwunastu miesięcy Ukrainie udało się wyeksportować, pomimo działań zbrojnych, 33 miliony ton zbóż w ramach porozumienia z Rosją. Są to jak na razie ilości nieosiągalne dla alternatywnych szlaków transportowych przez Rumunię, która w 2022 roku wyeksportowała 12 mln ton zboża z Ukrainy przez port w Konstancy, czy 2,24 mln ton zboża przez Polskę.

Korytarze solidarnościowe, które miały służyć sprawnemu przetransportowaniu ukraińskiego zboża przez państwa Unii Europejskiej na rynki światowe, nie działały wydajnie, powodując "zaleganie" ukraińskiego zboża w państwach Wspólnoty, w tym w Polsce, co powodowało gwałtowne reakcje rodzimych rolników w tych państwach.

Ukraina ogłosiła 10 sierpnia utworzenie "korytarza humanitarnego" na Morzu Czarnym - w celu uwolnienia statków towarowych uwięzionych w jej portach od wybuchu wojny, co jest nowym testem rosyjskiej faktycznej blokady - od czasu, gdy Moskwa porzuciła w zeszłym miesiącu umowę zezwalającą Kijowowi na eksport zboża.

Przynajmniej początkowo korytarz miałby zastosowanie do statków takich jak kontenerowce, które utknęły w ukraińskich portach od czasu inwazji w lutym 2022 r. I nie były objęte umową, która otworzyła porty na dostawy zboża w zeszłym roku.

Może to być jednak poważny test zdolności Ukrainy do ponownego otwarcia szlaków morskich w czasie, gdy Rosja próbuje ponownie nałożyć swą de facto blokadę, porzucając w zeszłym miesiącu umowę zbożową - podaje agencja Reuters.

W oświadczeniu ukraińska marynarka wojenna stwierdziła, że trasy zostały już zaproponowane przez Ukrainę bezpośrednio Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Byłyby wykorzystywane głównie dla statków cywilnych, które przebywały w ukraińskich portach w Czarnomorsku, Odessie i Piwdennyj od początku pełnej inwazji Rosji 24 lutego 2022 r.

Morze Czarne jest dla Rosji frontem wojny. Umowy z Ukrainą nie będzie

Około 60 statków handlowych utknęło w ukraińskich portach od tej pory, a problemu nie rozwiązano przez porozumienie, które pozwoliło na wznowienie eksportu zboża w lipcu ubiegłego roku. Wiele załóg statków ewakuowano, pozostawiając lokalnie zatrudniony ukraiński personel do pomocy w opiece nad statkami.

Od czasu porzucenia umowy zbożowej Rosja oświadczyła, że będzie traktować wszelkie statki zbliżające się do ukraińskich portów jako potencjalne okręty wojskowe, a kraje, pod których banderą pływają - jako bojowników po stronie ukraińskiej. Kijów odpowiedział podobną groźbą wobec statków zbliżających się do rosyjskich lub zajętych przez Rosjan portów ukraińskich.

Organizacja Narodów Zjednoczonych stwierdziła, że decyzja Rosji o wycofaniu się z umowy grozi pogorszeniem globalnego kryzysu żywnościowego, który najbardziej dotknie biedne kraje, utrzymując zboże od jednego z największych eksporterów na świecie poza rynkiem.

Moskwa twierdzi, że powrót do umowy zbożowej będzie tylko wtedy możliwy, gdy otrzyma lepsze warunki dla własnego eksportu żywności i nawozów. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, współpartner umowy zbożowej wraz z ONZ, mówi, że ma nadzieję przekonać prezydenta Rosji Władimira Putina do ponownego przystąpienia do niej podczas rozmów w tym miesiącu.

- Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że prezydent Erdogan jest prawdopodobnie jedynym człowiekiem na świecie, który może przekonać prezydenta Putina do powrotu do Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej - powiedział ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w wywiadzie dla agencji Reuters 10 sierpnia.

Jednakże obecnie Moskwa nie jest zdeterminowana do podjęcia rozmów z Kijowem w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Przygotowuje wraz z Turcją i Katarem własną trójstronną umowę zbożową - ujawnił niemiecki dziennik Bild, który dotarł do treści korespondencji dyplomatycznej między resortami spraw zagranicznych Rosji i Turcji.

W tej umowie Rosjanie dostarczaliby towar, Turcja odpowiadałaby za kwestie związane z logistyką, a Katar sfinansowałby dostawy zboża do krajów najbardziej potrzebujących - w ramach humanitarnych misji.

Ta nowa umowa zbożowa stanowiłaby duże zagrożenie dla Ukrainy, ponieważ Moskwa, pozbawiona presji ze strony krajów globalnego Południa, które oczekiwały do tej pory na ukraińskie dostawy zboża, mogłaby otwarcie prowadzić działania zbrojne w akwenie Morza Czarnego.