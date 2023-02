Ukraina chce pilnego wznowienia rozmów w sprawie umowy zbożowej

Ukraiński wiceminister infrastruktury Jurij Waskow przekazał agencji Reuters, że Kijów przekazał ONZ i Turcji apel o wznowienie rozmów w sprawie przedłużenia o rok obowiązującej umowy na eksport zboża drogą morską.

Ukraina apeluje do ONZ i Turcji o pilne rozpoczęcie negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy na eksport zboża drogą morską, ale jak dotąd nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

- Zwróciliśmy się do wszystkich stron o rozpoczęcie rozmów w sprawie przedłużenia umowy zbożowej o co najmniej rok- powiedział cytowany przez Reutersa ukraiński wiceminister infrastruktury Jurij Waskow.

Tak zwana umowa Black Sea Grains czyli Czarnomorskie Ziarna została podpisana w lipcu w Stambule przez Rosję, Ukrainę, ONZ i Turcję jako gwaranta dostępności dróg morskich. Zakładała ona możliwość wysyłki statkami ukraińskiej pszenicy z portów, które nie będą blokowane przez rosyjską flotę wojenną.

W zamian strona rosyjska otrzymała zgodę na eksport, bez ograniczeń wynikających z sankcji, produkowanych przez swoje fabryki nawozów sztucznych.

Umowa została przedłużona w listopadzie i jej warunkowe obowiązywanie wygasa 18 marca tego roku. Według danych ukraińskiego ministerstwa rolnictwa eksport zbóż w sezonie 2022/2023 wyniósł 31,8 miliona ton.

Ukraina, wykorzystując trzy porty w rejonie, eksportuje obecnie 3 miliony ton pszenicy miesięcznie, ale jest w stanie wysyłać do odbiorców 6, a nawet 8 milionów ton. Potrzebne jest do tego jednak rozszerzenie listy portów dopuszczonych do załadunku.

Obecnie w silosach zgromadzonych jest nadal 30 milionów ton zboża z przeznaczeniem na eksport. Sprawa opróżnienia magazynów wydaje się bardzo, pilna bowiem już za 5 miesięcy zaczną się nowe zbiory.