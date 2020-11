Ukraina: Chory na Covid-19 mer od dwóch miesięcy nie wystąpił publicznie

Chory na Covid-19 mer Charkowa Hennadij Kernes od dwóch miesięcy nie występował publicznie. W tym czasie wygrał lokalne wybory i w ubiegłym tygodniu został oficjalnie zarejestrowany jako burmistrz. Współpracownicy zaprzeczają pogłoskom o jego śmierci.

61-letni Kernes nie wystąpił publicznie od drugiej połowy sierpnia. We wrześniu rzecznik charkowskiej rady miejskiej poinformował, że mer jest chory na Covid-19 i ma obustronne zapalenie płuc. Doszło też do zaostrzenia chorób przewlekłych. Później media przekazały, że samolot z Kernesem na pokładzie wyleciał z Charkowa do Berlina, a mer został przyjęty do szpitala klinicznego Charite.

W międzyczasie Kernes wywalczył reelekcję w wyborach lokalnych 25 października, a 8 listopada oficjalnie został zarejestrowany jako mer.

Chociaż współpracownicy Kernesa zapewniają, że jest on leczony w Niemczech, w związku z tym, że mer nie pojawia się w żaden sposób w przestrzeni medialnej, co jakiś czas pojawiają się pogłoski dotyczące jego śmierci - pisze portal Hromadske. W poniedziałek wszczęto nawet śledztwo w sprawie jego zaginięcia. Policja wyjaśniła, że zwrócił się do niej w tej sprawie przedstawiciel jednej z organizacji społecznych, który stwierdził, że nie jest znane miejsce pobytu mera ani nie można się z nim skontaktować. Po pewnym czasie informacji o śledztwie nie było już na stronie internetowej charkowskiej policji. Wyjaśniono mediom, że śledztwo umorzono w związku z tym, że, jak oświadczono, miejsce pobytu mera jest znane.

Zastępca mera Ihor Terehow zapowiedział, że Kernes powróci na Ukrainę do czasu pierwszej sesji rady miejskiej, która zaplanowana jest na 20 grudnia. Dodał, że mer pokonał Covid-19, jednak wciąż ma problemy z płucami.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska