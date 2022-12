Ukraina: Ciała kolejnych 42 poległych żołnierzy sprowadzono do kraju

Ciała kolejnych 42 poległych żołnierzy ukraińskich sprowadzono do kraju - poinformowało we wtorek ministerstwo ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych. Ogółem Ukrainie przekazano do tej pory 869 ciał poległych w wojnie rozpętanej przez Rosję.

"Dziś odbyła się kolejna operacja przekazania ciał; przywieziono 42 poległych" - podały służby prasowe ukraińskiego ministerstwa w komunikacie.

Operacjami sprowadzania do kraju ciał poległych żołnierzy zajmuje się od maja br. pełnomocnik do spraw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach. Funkcję tę pełni Ołeh Kotenko. Pełnomocnik podlega ministrowi ds. reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych. Zajmuje się on także, we współpracy ze strukturami siłowymi, wymianą jeńców ze stroną rosyjską.