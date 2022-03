Ukraina: CIT: prawdopodobieństwo desantu rosyjskiego w Odessie jest obecnie niskie

Groźba rosyjskiego desantu morskiego w Odessie jest obecnie niewielka, bo wszystkie brygady rosyjskiej piechoty morskiej przerzucone na Ukrainę uczestniczą już w walkach w innych miejscach - oceniają dziennikarze grupy śledczej Conflict Intelligence Team (CIT).

Możliwości desantu nie należy całkiem wykluczać, musiałby się on jednak odbyć przy użyciu niejednorodnych sił z kilku różnych brygad. Rosjanie potrzebowaliby także podejścia swych wojsk lądowych do Odessy od strony północnej, a na razie jest to dość odległe zagrożenie - ocenia CIT w komentarzu zamieszczonych w poniedziałek na Telegramie (https://t.me/CITeam/2426?fbclid=IwAR0j6LfLulV06uUY_YET7vKhJzjESQ08uJQoR1Al08_SRuzFihQPs3htsxY).

Według dziennikarzy wszystkie oddziały rosyjskiej piechoty morskiej przerzucone na Ukrainę już uczestniczą w walkach na terytorium tego kraju. To np. 810. samodzielna brygada piechoty morskiej rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, która została wysadzona w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy i wówczas około 80 żołnierzy odmówiło udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. Jedna z grup wchodzących w skład tej brygady bierze udział w walkach w Donbasie. Siły tej samej brygady są prawdopodobnie szykowane do szturmu oblężonego Mariupola - ocenia CIT.

"Jeśli chodzi o inne brygady piechoty morskiej, które zostały przerzucone przed inwazją, to również tutaj są bezpośrednie czy pośrednie dowody, że biorą one udział w walkach lądowych na terytorium Ukrainy" - dodają autorzy komentarza. Chodzi np. o 336. brygadę piechoty morskiej Floty Bałtyckiej czy 155. brygadę piechoty morskiej Floty Pacyfiku.

O tym, że Rosjanie przygotowują się do desantu w Odessie i obwodzie odeskim, mówił 13 marca sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiOU) Ołeksij Daniłow. Oceniał on wówczas, że próbę lądowania z Morza Czarnego wojska rosyjskie planowały w pierwszej dekadzie marca, ale odłożyły ją z powodu złej pogody.