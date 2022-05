Ukraina: CNN: zniszczono trzy mosty, co może utrudnić kontrofensywę ukraińską w obwodzie charkowskim

Trzy mosty na rzece Doniec zostały zniszczone w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy, co może utrudnić ofensywę siłom ukraińskim w miarę wycofywania się stamtąd wojsk rosyjskich – podała w piątek stacja CNN w oparciu o zdjęcia satelitarne firmy BlackSky i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Zdjęcia BlackSky, wykonane 12 maja, pokazują zburzone fragmenty mostów w pobliżu miast Rubiżne i Staryj Sałtiw, około 17 km od rosyjskiej granicy. Oba miasta zostały niedawno wyzwolone przez wojsko ukraińskie.

Inne zdjęcie, wykonane przez Europejską Agencję Kosmiczną 8 maja, pokazuje, że wysadzony został także najbliższy most na południe.

CNN podkreśla, że przez Doniec biegną jeszcze dwa mosty na północy, w okupowanych przez siły rosyjskie wioskach Ohircewe i Buhruwatka.

Nie wiadomo, w jakim są stanie obecnie, gdyż na najnowszych zdjęciach satelitarnych zasłoniły je chmury.

CNN pisze, że mosty mają znaczenie dla tempa ukraińskiej kontrofensywy. Ponadto zaraz na wschód za Dońcem biegną ważne rosyjskie szlaki dostaw, mające kluczowe znaczenie dla rosyjskiej ofensywy na miasto Izium w obwodzie charkowskim oraz na obwód ługański.

"Choć nie wiadomo, kiedy mosty zostały wysadzone ani kto za to odpowiada, jest mało prawdopodobne, by zrobili to Ukraińcy, gdyż mosty te są zbyt istotne dla ich kontrofensywy i dla ataku na szlaki dostaw" - ocenia CNN.