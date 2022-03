Ukraina: Co najmniej 35 dziennikarzy poszkodowanych z rąk sił rosyjskich

Co najmniej 35 dziennikarzy zostało poszkodowanych z rąk żołnierzy rosyjskich na Ukrainie – poinformowała we wtorek ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

Jak podkreśliła, trzech dziennikarzy nie żyje. Są to: ukraiński korespondent wojenny Wiktor Dudar (zginął pod Mikołajowem), operator ukraińskiego kanału telewizyjnego Live Jewhen Sakun (zginął podczas ostrzału rakietowego w Kijowie) oraz amerykański dziennikarz Brent Renaud (zabity w Irpieniu w obwodzie kijowskim).

Wśród rannych są m.in. dziennikarz ze Szwajcarii, dwoje czeskich dziennikarzy, dwóch korespondentów duńskich i dziennikarz brytyjski.

Denysowa podkreśliła, że zabijanie i ostrzeliwanie dziennikarzy jest naruszeniem konwencji haskich, i zaapelowała do międzynarodowych organizacji praw człowieka użycie wszelkich możliwych środków, by wzmocnić nacisk na Rosję i skłonić ją do zaprzestania agresji na Ukrainie.

