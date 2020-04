Ukraina: Co piąty zakażony koronawirusem to pracownik medyczny

456 zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 11 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w środę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażeń wzrósł do 9 866, a zgonów do 250. Co piąty zainfekowany to pracownik medyczny.

Chorobę potwierdzono ogółem u 672 dzieci i 1 976 pracowników medycznych. 1 103 osób łącznie wyzdrowiało.

Jak podkreśliło Centrum Zdrowia Publicznego, wśród zmarłych przeważają osoby powyżej 50. roku życia (85 proc.).

Najwięcej infekcji wykryto dotychczas w obwodzie czerniowieckim (1489), w Kijowie (1341) i w obwodzie iwano-frankowskim (821). W tym ostatnim jest też najwięcej zgonów - 49.

Ogółem w kraju przeprowadzono ok. 104,5 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa. Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadza takie testy 46 laboratoriów, w tym prywatne.

Jak zaznacza ministerstwo ochrony zdrowia, niedostępne są dane o zakażeniach na zaanektowanym przez Rosję Krymie, w Sewastopolu oraz na opanowanych przez prorosyjskich separatystów terenach obwodów donieckiego i ługańskiego.

Według ukraińskiego rządu szczyt zachorowań na Covid-19 jest oczekiwany między 3 i 8 maja. W minionym tygodniu przedłużono do 11 maja restrykcje związane z pandemią.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska