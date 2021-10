Ukraina coraz bardziej atrakcyjna dla polskich firm. Ryzyko tu się opłaca

Polska w 2020 roku była czwartym partnerem handlowym dla Ukrainy. Mimo pandemicznych ograniczeń nasz kraj wypchnął Rosję z czołówki partnerów handlowych tego kraju... Jednak Ukraina - czy to ze względów politycznych czy gospodarczych - wciąż jest ryzykownym rynkiem do prowadzenia biznesu. Dlatego polscy eksporterzy i inwestorzy, by się tam pojawić, powinni wiedzieć, jak zrobić to bezpiecznie.

Bank ma możliwość zaproponowania wydłużonego terminu płatności dla zagranicznego odbiorcy polskich towarów czy w ogóle długoterminowego skredytowania transakcji.Nie bez znaczenia przy tego typu kontraktach eksportowych realizowanych na rynkach podwyższonego ryzyka staje się odpowiednie zabezpieczenie transakcji, które oferuje z kolei Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.Doskonałym przykładem są tutaj wspomniane już kontrakty realizowane przez Unibep i Feerum na Ukrainie: ich finansowanie przez BGK nie doszłoby do skutku, jeżeli nie byłoby zabezpieczenia udzielonego przez KUKE.- Ukraina to bardzo chłonny rynek i przez to atrakcyjny dla polskich firm, zwłaszcza że łączy nas wieloletnie doświadczenie we wzajemnej wymianie. Oczywiście nasz wschodni sąsiad jest krajem podwyższonego ryzyka, ale my podążamy tam, gdzie idą nasi eksporterzy... Skoro oni widzą zapotrzebowanie na towary i usługi, to my jesteśmy od tego, by ich wspomagać, zabezpieczając ich transakcje i ułatwiając pozyskiwanie środków na ich finansowanie - mówi Krzysztof Kwaterski, menedżer w Departamencie Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.Korporacja wspomaga polskich eksporterów, zabezpieczając ich transakcje przed ryzykiem braku płatności. Z kolei banki finansujące polskich eksporterów na obcym rynku KUKE zabezpiecza przed ryzykiem braku spłaty finansowania.Czytaj także: Orlen zerka na Wschód - Naszą rolą jest zapewnienie otrzymania płatności z tytułu realizowanego kontraktu lub udzielonego w związku z kontraktem finansowania - zarówno od ryzyka handlowego (tj. zależnego od kontrahenta, jak np. opóźnienie płatności czy upadłość kontrahenta), jak również od ryzyka politycznego - tj. ryzyka na którego wystąpienie kontrahent zagraniczny nie ma wpływu. Jeśli brak płatności spowodowany jest którymkolwiek z tych ryzyk, to wówczas wypłacamy odszkodowanie na rzecz eksportera, czy też banku finansującego - wyjaśnia Krzysztof Kwaterski i dodaje, że ponieważ polscy eksporterzy interesują się ukraińskim rynkiem, KUKE chce być tam również mocno obecny.Na przykłady polskich firm, które od lat działają za wschodnią granicą, uwagę zwraca również Karol Kubica, szef Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie. Polska Agencja Informacji i Handlu poprzez swoje biuro oferuje wsparcie dla firm chętnych do wejścia na lokalny rynek. Działając tam - i przez to doskonale znając lokalne realia biznesowe - pomaga w rozpoznaniu ukraińskiego rynku i - co najważniejsze - w nawiązywaniu kontaktów z ukraińskimi partnerami.Karol Kubica w rozmowie z WNP.PL również przytacza wspomniane już polskie firmy Feerum i Unibep.- Te przykłady pokazują, że nie tylko można, ale warto inwestować na Ukrainie. Tego typu projektów - czy to w budownictwie, czy w rolnictwie - z pewnością będzie więcej - mówi szef Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie.O atrakcyjności rynku świadczyć mogą również ostatnie obecność na Ukrainie kontrolowanych przez Skarb Państwa firm, takich jak PGNiG.Od lat za wschodnią granicą obecny jest także PKN Orlen. Polski koncern jest właśnie w trakcie analiz ukraińskiego rynku i rozważa zwiększenie inwestycji na tamtejszym rynku.Lata temu na wejście na ukraiński rynek zdecydował się również największy bank w Polsce - PKO BP, który kontroluje Kredobank. Od 20 lat jednym z ważniejszych ubezpieczycieli pozostaje jtu także PZU.Szef kijowskiego Biura PAIH nie ukrywa jednak, że choć atrakcyjny, to ukraiński rynek może być trudny dla polskich firm. Na szczęście wiele się zmienia w ostatnim czasie w otoczeniu biznesu w tym kraju.- Ukraina jest w momencie mocnej transformacji. Rząd wprowadza różnego rodzaju reformy, które mają na celu stworzenie na lokalnym rynku bezpiecznego miejsca do inwestowania dla zagranicznych firm. Ponadto podpisana w 2017 r. umowa stowarzyszeniowa Ukrainy z Unią Europejską również wymusza wprowadzanie określonych reform i pewną standaryzację procedur - w taki sposób, jaki obowiązuje we Wspólnocie. W efekcie widać na Ukrainie zmiany w sądownictwie, w prawie gospodarczym, wdrażanie panujących na Zachodzie standardów obsługi biznesu. To wszystko zmienia ukraiński rynek i z pewnością będzie się przyczyniać do zwiększenia zainteresowania nim zagranicznych inwestorów - podsumowuje Karol Kubica.