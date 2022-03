Ukraina: cywile powinni zacząć opuszczać Sumy we wtorek

Wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk powiedziała we wtorek, że w Sumach cywile powinni w godzinach rannych zacząć opuszczać to miasto poprzez korytarz humanitarny do Połtawy, uzgodniony ze stroną rosyjską.

Wereszczuk, która mówiła o tym rankiem w wystąpieniu telewizyjnym, zapowiedziała, że pierwszy konwój wyruszy o godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 czasu polskiego). Jej słowa przekazał portal Hromadske.

Wicepremier powiedziała, że na organizację korytarza humanitarnego dla Sum zgodziło się ministerstwo obrony Rosji w liście skierowanym do regionalnej delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

"Mamy jednak informację, że strona rosyjska zaplanowała zakłócenie pracy tego korytarza. Przygotowywane są manipulacje z trasą, tak aby zmusić ludzi, by pojechali inną drogą - nieuzgodnioną i niebezpieczną" - powiedziała Wereszczuk.

Zapewniła, że strona ukraińska jest gotowa zapewnić bezpieczeństwo całej uzgodnionej trasy. Ma ona przebiegać poprzez miejscowości: Sumy-Hołubiwka-Łochwycia-Łubny-Połtawa.

Według wicepremier wśród ewakuowanych cywilów powinni być studenci zagraniczni, w szczególności obywatele Indii i Chin. Zaplanowano też dostarczenie do Sum leków i żywności.

Korytarz ma działać do godz. 21 czasu lokalnego (godz. 20 czasu polskiego).