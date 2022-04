Ukraina: Czescy dyplomaci wrócili do ambasady w Kijowie

Ministerstwo spraw zagranicznych Czech poinformowało w środę o powrocie swoich dyplomatów do Kijowa. Podkreślono, że decyzja jest wyrazem poparcia dla Ukrainy. Czechy zamknęły placówkę w Kijowie na samym początku agresji Rosji.

Zamknięty został również konsulat we Lwowie, który wkrótce także ma wznowić działalność.

15 kwietnia br. zamknięte zostaną tymczasowe czeskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Użhorodzie na Ukrainie, Koszycach na Słowacji i w polskim Przemyślu.

Na internetowym profilu resortu spraw zagranicznych opublikowano zdjęcia, pokazujące gmach ambasady w Kijowie z flagą Czech.

Rzeczniczka ministerstwa Lenka Do powiedziała, że dyplomaci wracają do stolicy Ukrainy w mniejszej liczbie niż ta przed wojną. Premier Czech Petr Fiala oświadczył, że odpowiednie służby robią wszystko, by zapewnić pracownikom placówki bezpieczeństwo.

Z Pragi Piotr Górecki