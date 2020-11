Ukraina: Czterech rannych w strzelaninie i bójce w otwartej mimo lockdownu restauracji

Cztery osoby zostały ranne w strzelaninie i bójce, do których doszło w sobotę nad ranem w otwartej mimo obowiązującego lockdownu restauracji w mieście Dniepr w środkowej Ukrainie - poinformowała policja. Doszło do konfliktu między klientami i ochroną.

Jak przekazała policja, do konfliktowej sytuacji doszło ok. godz. 5 rano przed lokalem. Mimo weekendowego lockdownu restauracja była otwarta dzięki wcześniejszym uzgodnieniom z administracją - podano. Pięciu klientów weszło do restauracji przez drzwi dla pracowników.

Nad ranem przed budynkiem między klientami a ochroną lokalu doszło do bójki, podczas której postrzelono 37-letniego ochroniarza. Trzy osoby zostały ranione nożem. Czterech poszkodowanych hospitalizowano.

W sprawie wszczęto śledztwo. Na miejscu znaleziono łuski z broni nieśmiercionośnej używanej do samoobrony.

Policja przekazała, że od początku listopada odnotowano osiem przypadków złamania norm przeciwepidemicznych przez kierownictwo tego lokalu.

Na Ukrainie obowiązuje weekendowy lockdown, zgodnie z którym w sobotę i niedzielę lokale gastronomiczne mogą obsługiwać klientów tylko na wynos, zamknięte mają być m.in. centra handlowo-rozrywkowe, placówki kulturalne, większość sklepów.

W dni powszednie cały kraj jest w tzw. pomarańczowej strefie. Zabronione jest np. działanie dyskotek, klubów nocnych, lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godzinach 7-22.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska